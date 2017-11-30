На новорічні свята призначать нові рейси швидкісних поїздів через Олександрію

На новорічні свята Укрзалізниця призначила нові рейси швидкісних поїздів з Києва до Запоріжжя, котрі проходять через Олександрію.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”.

Швидкісний поїзд «Інтерсіті+» №736/735 Київ – Запоріжжя – Київ здійснить додаткові рейси 30 грудня та 2 січня за діючим графіком руху. Зі станції Київ-Пасажирський він відправиться о 14:49 та прибуде до Запоріжжя о 21:57 із зупинками на станціях ім. Т. Шевченка, Знам’янка-Пасажирська, Олександрія, П’ятихатки-Пасажирська, Кам’янське, Дніпро-Головна.

Із Запоріжжя поїзд вирушатиме о 22:58 та прибуватиме до Києва о 06:10 із зупинками на станціях Дніпро-Головна, Кам’янське, П’ятихатки-Пасажирська, Олександрія, Знам’янка-Пасажирська, ім. Т. Шевченка.