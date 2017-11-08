Вчора, 7 листопада, в Кропивницькому відбулися урочистості присвячені Всеукраїнському дню працівників культури та майстрів народного мистецтва. Під час заходу Почесною грамотою Кіровоградської обласної ради нагородили Світлану Піскову, директора Новопразького сільського будинку культури №1, майстра унікального виду народного мистецтва – соломоплетіння. Про це повідомляє сайт Олександрійської РДА.

Крім цього Лист подяки Кіровоградської обласної ради оголошено директору Олександрійської центральної районної бібліотеки Надії Чуяновій та подякою департаменту культури, туризму та культурної спадщини відзначено методиста Олександрійської ЦРБ Любов Кан.

Почесною грамотою департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної держадміністрації нагороджено керівника народного аматорського музичного гурту «Петриківські козаки» Новопразького СБК №1 Олександра Калашника.

Та на цьому не завершилось нагородження талановитих майстрів Олександрійщини, адже вдруге відзначалась за один день на обласному рівні Світлана Піскова, яка отримала диплом за участь у виставці «Мистецькі традиції «Дивосвіту». Окрім цього дипломом відзначено майстриню Петриківського розпису Анну Душину.