Сьогодні, 23 грудня 2016 року в Кіровоградській обласній раді проходить пленарне засідання 8 сесії. Так, одним із важливих питань вкотре стало об’єднання громад.

Під час виступу депутата обласної ради Людмили Давиденко посадовиця запросила до мікрофону “представників олександрійської громади”, які “висловилися” проти об’єднання.

За “збігом обставин” обличчя людей, які наче б то є пересічними олександрійцями та жителями району, вже неодноразово зустрічалися на провладних акціях чи заходах.

Зокрема, певні обличчя можна було спостерігати на сесіях міськради, громадських слуханнях та звітуваннях партій, де, частіше за все, “постійно не згодні” криками намагалися довести свою позицію (щоправда, чого саме вони хочуть, достеменно не відомо). Відкритим залишається і питання про те, за які гроші “гастролюють” олександрійки.

Жінки прийшли на сесію з криками про “ганьбу” всім, хто не згоден з правками до Перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області, за які агітувала пані Давиденко. За її словами, Олександрія не хоче об’єднуватися з селами, цього ж, наче б то, не хочуть і самі навколишні населені пункти. Ніякого підтвердження цим словами депутат не привела, оперуючи лише досить популістичними фразами. Коли ж один з депутатів зазначив, що буквально щойно здійснив дзвінок до селищної ради Олександрійського (Димитрове), де йому відповіли, що ніякого рішення щодо відмови об’єднуватись вони не приймали, посадовиця відповіла, що вже “раптово” не має ніякого відношення до населених пунктів району. Вже після “гарячого виступу” жіночок та обласного депутата, на підтримку незгодних прийшла і секретар Олександрійської міської ради Олена Богоявленська, яка зазначила, що обласним депутатам треба прийняти виважене рішення.

Не дивлячись на це, депутати не підтримали проект рішення “Про схвалення пропозиції щодо внесення змін до Перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області”. Так, “ЗА” дане рішення проголосувало 29 депутатів, “ПРОТИ” – 0 і “УТРИМАЛОСЯ” 16, таким чином рішення не було прийняте.