На одне з поширених питань мешканців Кіровоградщини відповідає служба зайнятості

На одне з поширених питань мешканців Кіровоградщини, щодо звільнення за угодою сторін відповідає працівник юридичного відділу служби зайнятості.

Чи можна набути статус безробітного та отримувати допомогу по безробіттю?

Відповідь: Так, можна. Статус безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”, з першого дня реєстрації у територіальному органі на підставі заяви у разі відсутності підходящої роботи, підбір якої здійснюється відповідно до статті 46 зазначеного Закону.

При цьому особам, звільненим з останнього місця роботи за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України), тривалість виплати допомоги по безробіттю відповідно до пункту 1 частини 5 статті Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» скорочується на 90 календарних днів і не може перевищувати 270 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) – 630 календарних днів протягом двох років.