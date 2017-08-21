На Олексадрійщині горіла літня кухня

18-го серпня Служба порятунку отримала повідомлення про пожежу у Новій Празі .

Про це повідомляє прес-служба У ДСНС в Кіровоградській області.

Прибувши на виклик, рятувальники з’ясували, що по вул. Пушкіна зайнялася покрівля літньої кухні на площі 48 кв. м. Рятувальниками 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія спільно з місцевою пожежною командою «Нова Прага» о 18:40 було локалізовано пожежу, а вже о 19:07 – ліквідовано. Причини загоряння встановлюють фахівці.

На щастя, загиблих та травмованих немає.