Вчора, 27 лютого в селищі Войнівка Олександрійського району подружжя пенсіонерів загинуло у власному будинку в наслідок отруєння чадними газом. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на фахівця 2 Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії Світлану Шабанову.

Виявила подію їхня ж невістка, яка зайшла до них орієнтовно о восьмій вечора і побачила 60-ти річного свекра, що сидів на стільці, та 58-річну свекруху на дивані, обоє були мертві.

Ймовірніше за все, отруєння чадним газом сталось внаслідок того, що господарі будинку розтопили піч та не відчинили заслінку.