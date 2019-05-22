На Олександрійщині боролися з наслідками негоди

Сьогодні, 22 травня, мешканці села Протопопівка Приютівської ОТГ потерпіли від наслідків негоди.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської громади.

Рясні опади за короткий проміжок часу підтопили житлові та господарські будинки, колодязі та дороги в населеному пункті. Значних пошкоджень зазнали людські городи, що розташовані в низинах по вул. Козацькій та вул. Садовій.

До рятувальної операції від наслідків негоди мешканців Протопопівського старостинського округу було залучено Місцеву пожежну команду Приютівської громади, 10 Державну пожежно-рятувальну частину м. Олександрія та комунальне підприємство «Водолій» Приютівської селищної ради.

З самого ранку проконтролювати ситуацію прибув голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев. Поспілкувавшись з мешканцями та оцінивши масштаби підтоплень було зроблено висновки про фактори, що її спричинили: забруднення стічних канав, людиною зокрема, та відсутність належних водовідвідних систем з полів поза межами населеного пункту. У планах керівника громади розширити та поглибити стічну канаву, яка, до речі, була розчищена зовсім нещодавно.

Наразі на місці негоди з допомогою спецтехніки та 12 рятувальників продовжують проводити роботи з очищення канав від гілля та сміття, відпомповування води з колодязів та подвір’їв.