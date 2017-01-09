Сьогодні, 9 січня о 07:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у с. Гайок Олександрійського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Кіровоградській області.

По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів за вказаною адресою було встановлено, що горить дах та перекриття житлового будинку на площі 40 м². Під час ліквідації пожежі у кімнаті виявлено тіло загиблого чоловіка, 1962 р.н.

Силами вогнеборців о 08:14 пожежа була локалізована та о 09:56 – ліквідована. До гасіння пожежі залучались 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону У ДСНС в області.

Причину займання та обставини смерті чоловіка з’ясовують фахівці.