Останні кілька днів на Олександрійщині вирує зимова негода, та попри це станом на 10 січня основні шляхи очищені від снігу та є можливість проїзду автомобілів до всіх населених пунктів району, окрім села Медового Добронадіївської сільської ради. Про це повідомляє прес-служба Олександрійської РДА. З огляду на це, районною державною адміністрацією була досягнута домовленість з авіаційною військовою частиною Національної гвардії №2269 про розчищення вказаної дороги за допомогою спеціальної установки.

Разом з тим, у розчистці доріг від снігу на території сільських і селищних рад беруть участь місцеві підприємства, які мають у своєму розпорядженні відповідну техніку.

«Ситуація з електропостачанням населених пунктів Олександрійщини стабільна, не було зафіксовано поривів електричних дротів. Автобусне сполучення також не зазнало змін, всі рейси відправляються за звичним графіком», – повідомив керівник апарату Олександрійської районної державної адміністрації Олександр Лисенко.

Боротьба з наслідками негоди в Олекандрійському районі триватиме і надалі.