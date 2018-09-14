На Олександрійщині дорожні працівники сплутали назви сіл

Нa трасі М-04 Знaм’янкa – Лугaнськ – Ізвaрине на нещодавно встановленому покажчику після ремонту дороги, було помічено допущення помилок в назвах сіл. Про це повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сторінку у Facebook Тетяни Кіцелюк – сільського голови с. Щасливе.

«Зроблена прекрасна дорога від Олександрії до межі Дніпропетровської області. Але я, особисто, дуже люблю своє рідне село з милозвучною назвою ЩасливЕ, але не ЩасливА, як зазначено на автотрасі. Є станція Щаслива, але не за 11 км, а за 3 км від траси. А сусідній Добронадіївці взагалі змінили назву на Добродіївку», – зазначила Тетяна і закликає працівників дорожньої служби заглянути в атлас автомобільних доріг України та виправити помилки. На покажчику слово П’ятихатки, що написано англійською мовою – з апострофом. Це теж викликало чимало запитань у підписчиків Фейсбуку.

На дане зауваження начальник Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області Вадим Коюденко відповів: «Є проект, в якому зазначили назву населеного пункту. Якщо треба, зверніться в Службу Автомобільних доріг Кіровоградської області і це питання вирішиться!».