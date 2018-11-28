На Олександрійщині гемодіаліз отримуватимуть 16 пацієнтів

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В Олександрії 16 пацієнтів з нирковою недостатністю будуть отримувати гемодіаліз

Уже з наступного тижня в Олександрійській центральній районній лікарні 16-ма пацієнтам з нирковою недостатністю будуть надавати послуги з гемодіалізу. Про це днями повідомив голова ОДА Сергій Кузьменко під час апаратної наради.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Гречка.

Керівник області зазначив, що на гемодіаліз буде організовано перевезення пацієнтів та здійснюватимуть надання послуг для жителів Олександрії, Олександрійського, Онуфріївського, Петрівського районів та міста Світловодськ.

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Нагадаємо, що бюджет області отримав надходження від держави додаткових коштів на медичну субвенцію, зокрема забезпечення гемодіалізу, а відкриття гемодіалізного центру з сучасним обладнання в Олександрії відкрили в червні цього року.

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