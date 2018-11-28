На Олександрійщині гемодіаліз отримуватимуть 16 пацієнтів

В Олександрії 16 пацієнтів з нирковою недостатністю будуть отримувати гемодіаліз

Уже з наступного тижня в Олександрійській центральній районній лікарні 16-ма пацієнтам з нирковою недостатністю будуть надавати послуги з гемодіалізу. Про це днями повідомив голова ОДА Сергій Кузьменко під час апаратної наради.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Гречка.

Керівник області зазначив, що на гемодіаліз буде організовано перевезення пацієнтів та здійснюватимуть надання послуг для жителів Олександрії, Олександрійського, Онуфріївського, Петрівського районів та міста Світловодськ.

Нагадаємо, що бюджет області отримав надходження від держави додаткових коштів на медичну субвенцію, зокрема забезпечення гемодіалізу, а відкриття гемодіалізного центру з сучасним обладнання в Олександрії відкрили в червні цього року.