На Олександрійщині голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко ознайомився з принципами роботи спеціалізованної школи

В Олександрійському колегіумі діє інноваційний навчально-тренінговий клас, окрім Олександрії, по одному такому класу діє у Кропивницькому та Голованіську. Керівник області відвідав урок першачків та поспулкувався з вчителем та батьками.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Навчально-тренінгові класи створено з метою реалізації в області концепції “Нова українська школа”. Відповідно до нових вимог, діти займаються у класі, розділеному на декілька навчальних осередків з необхідним шкільним обладнанням, а саме: інтерактивна панель, планшети, проектор, екран, ноутбук та інша техніка.

Фото з сайту Кіровоградської ОДА.