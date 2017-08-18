На Олександрійщині горів житловий будинок

Вчора, 17-го серпня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку по вул. Григорівська у Новій Празі.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Приїхавши на виклик, рятувальники з’ясували, що в одній із кімнат будинку зайнялися побутові речі на площі 10 кв. м.

До гасіння пожежі залучались 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії.

На щастя, загиблих і травмованих немає.