На Олександрійщині крадій потягнув самотужки 4 метрову рельсу

4 метрову рельсу із домоволодіння жителя села Іванівка Олександрійського району, самотужки потягнув крадій, якого оперативно затримали після проведення розшукових заходів поліцейські районного відділення поліції.

Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на Олексндрійське РВП.

Інформація поліцейським про крадіжку надійшла від жителя села, який повідомив про злочин під час відпрацювання території району.

Крадієм виявився раніше не судимий 21-річний мешканець селища Олександрійське (екс-Димитрове). Молодик потягнув металеву рельсу для отримання власного зиску. Викрадене повернуто власникові.

Жителю селища оголошено підозру за ч.1 ст.185 КК України (крадіжка). Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи, або позбавлення волі на строк до трьох років.