На Олександрійщині ліквідували пожежу сміття

Минулої доби рятувальники Кіровоградщини ліквідували пожежу сміття на відкритій території.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Вчора, 7-го вересня, о 10:13 Служба порятунку отримала повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу смт. Пантаївки, що на Олександрійщині.

По прибуттю на місце події рятувальниками було встановлено, що горить сміття на площі 30 кв. м. О 10:40 пожежу було локалізовано та об 11:56 – ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії.