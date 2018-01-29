На Олександрійщині молодики ледь не до смерті побили дідуся та забрали його гроші

Двоє підлітків на Олександрійщині жорстоко побили дідуся та забрали гроші. Подія трапилася вчора, 28 січня, в с. Головківка.

Про це кореспонденти Голосу Громади дізнались з власних джерел.

Хлопці, один з яких ще навчається в школі, забралися до восьмидесятилітнього дідуся, у помешкання з метою заволодіти коштами, які старенький, ймовірніше за все, збирав на поховання. Помітивши старого, молодики не вагаючись накинулися з кулаками на пенсіонера. Побивши літню людину, злодії забрали кошти та покинули помешкання. Якою сумою заволоділи хлопці, поки що невідомо.

Як повідомляє джерело, молодиків вже затримали, а дідуся доправили на огляд до судмедексперта для фіксації та визначення тяжкості нанесених тілесних ушкоджень, а далі – до лікарні.