На Олександрійщині небайдужі люди допомогли лелекам не замерзнути (ФОТО)

Так, в с. Нова Прага на річці з’явилися лелеки, які через негоду просто замерзали, стоячи на кризі. Небайдужі місцеві мешканці допомогли чорногузам та облаштували їм місцину на леваді.

Про це на сторінці Нова Прага – Online розповів заступник селищного голови Микола Бугайов.

“Дякуючи людям, які відгукнулися на пропозицію Сергія Сергієнка, вдалося надати потрібну допомогу чорногузам. Зокрема посильну допомогу надали: колективи Новопразької селищної ради, Новопразького НВО та Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат; приватні підприємці Сергій Ткач, Сергій Крячко та Олександр Васільєв; активні громадяни нашого селища Світлана Тарабара, Людмила Піра, Людмила Бугайова, Любов Тесленко, Віра Смірнова, Віталій Крившенко та інші.

Лелеки знайшли затишну місцину на леваді біля будинку Півняка В.Г. Окремі слова вдячності на адресу Надії Півняк, яка незважаючи на поважний вік долучилась до благородної акції. Безпосередньо роботи по розміщенні місць для годування та зимівлі птахів виконали Сергій Сергієнко, Козубенко Ярослав, Васільєв Євген. Маємо сподівання, що зусиллями небайдужих людей, лелеки будуть врятовані від негоди”, – говорить Микола Володимирович.

Фото М. Бугайов