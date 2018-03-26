На Олександрійщині невідома істота знову нападає на домашню живність

В січні цього року Голос Громади вже розповідав про неприємну подію, що трапилася на Олександрійщині, коли невідома істота задушила майже з півсотні кролів в різних господарствах в с. Войнівка.

Проте цього разу “чупакабра” дісталася не тільки до кліток з кролями, а й забралася до сараю, в якому господарі тримали козу.

Жахливі знахідки знайшли господарі трьох домогосподарств в с. Войнівка по вул. Чалого та Шевченка. Кролі були просто задушені, а от у кози були повністю з’їдені нутрощі. Бездихана тварина лежала на подвір’ї з розірваним черевом.

Місцеві мешканці вважають, що цією невідомою істотою, що нападає на домашніх тваринок, може бути дика собака. Проте незрозуміло, яким чином чотирилапа змогла потрапити до зачиненого сараю.

Крім цього кореспонденти Голосу Громади з’ясували, що в Олександрії у домогосподарствах на 14-му мікрорайоні також невідома істота забралася до сараю та подавила маленьких козенят, так і залишивши туші тварин лежати на подвір’ях.