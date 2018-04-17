На Олександрійщині обстежать мостові споруди

Відповідний договір укладено між ДП Київська науково-дослідна лабораторія по будівництву мостів «КиївНДЛбудмост» та Службою автомобільних доріг в Кіровоградській області в неділю, 13 квітня. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Згідно з умовами договору «КиївНДЛбудмост» має обстежити містові споруди на автомобільній дорозі Т—12-05 Кропивницький – Нова Прага – Олександрія. Зокрема буде обстежено мости в селах Аджамка, Молодецьке та селищі Нова Прага.

Вартість робіт становить 197 тисяч гривень, а кінцевий строк проведення обстеження мостових споруд та підготовки необхідної звітної інформації 31 грудня 2018 року.