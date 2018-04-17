На Олександрійщині обстежать мостові споруди

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Відповідний договір укладено між ДП Київська науково-дослідна лабораторія по будівництву мостів «КиївНДЛбудмост» та Службою автомобільних доріг в Кіровоградській області в неділю, 13 квітня. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Згідно з умовами договору «КиївНДЛбудмост» має обстежити містові споруди на автомобільній дорозі Т—12-05 Кропивницький – Нова Прага – Олександрія.  Зокрема буде обстежено мости в селах Аджамка, Молодецьке та селищі Нова Прага.

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Вартість робіт становить 197 тисяч гривень, а  кінцевий строк проведення обстеження мостових споруд та підготовки необхідної звітної інформації  31 грудня 2018 року.

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