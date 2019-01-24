На Олександрійщині понад 35-ти закладам культури придбали сучасне обладнання

Днями на засіданні Ради регіонального розвитку обговорювали позитивні зміни в галузях культури і спорту Олександрійського району протягом 2014-2018 років.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Перший заступник голови РДА Юрій Коваль доповів, що за даний відрізок часу збережено і розширено мережу закладів культури району.

На Олександрійщині всього працює 73 заклади культури. Зокрема останніми роками почали функціонувати: Улянівська бібліотека-філія централізованої районної бібліотечної системи, новий культурно-освітній центр «Толока» у селі Попельнасте. Також збільшилась кількість клубних формувань на 3 одиниці та становить 189.

До того ж, протягом 2014-2018 років проведено капітальні та поточні ремонти, охоплена половина території Олександрійського району й покращено умови праці працівників у 39 закладах на загальну суму 7,31 мільйона гривень.

Зокрема, 36 закладів культури були забезпечені сучасною матеріально-технічною базою та поповнено новим обладнанням на загальну суму 2,24 мільйона гривень.

«З метою забезпечення рівного доступу дітей до занять фізичною культурою і спортом та пропаганди здорового способу життя серед усіх верств населення, у 2018 році побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям в Червонокам`янському НВО та тривають роботи із будівництва майданчика у Цукрозаводському НВК на паритетних засадах із державного та районного бюджетів. Загальна вартість складає 3 мільйони гривень» – повідомив посадовець.