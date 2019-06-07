На Олександрійщині потребують фахівців у галузі культури

Роботодавці області потребують 29 працівників для закладів культури області.

Зокрема, їх готові взяти на роботу Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького, Відділ культури та туризму Бобринецької районної державної адміністрації, Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №71 «Катеринка» комбінованого типу, Кіровоградський обласний центр народної творчості та ін.

Так, роботодавці нашої області пропонуютьроботу за такими посадами:завідувач трупи, методист, інженер з охорони праці, спеціаліст-бухгалтер, актор (заклади культури та мистецтва), керівник гуртка, керівник музичний, директор (начальник, інший керівник) підприємства, редактор, режисер та ін.

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (4173 грн) до 7358 гривень.

Наприклад, керівнику аматорського колективу (за видами мистецтва) Відділу культури та туризму Бобринецької районної державної адміністрації пропонують 4900 гривень на місяць.Наприклад, керівнику аматорського колективу (за видами мистецтва) Відділу культури та туризму Бобринецької районної державної адміністрації 4 173 гривень на місяць. У той же час, Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького запрошує актора з оплатою праці 6003 гривень.

Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади, стажу роботи та необхідним рівнем освіти. Серед районів, у яких потрібні ці фахівці –Благовіщенський, Бобринецький, Долинський, Знам’янський, Кропивницький, Маловисківський, Олександрійський та Світловодський райони Кіровоградської області.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.