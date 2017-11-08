Вчора, 7 листопада, в Олександрійському районному будинку культури відбувся круглий стіл з питань децентралізації. Про це повідомляють Олександрійські новини.

Перед присутніми, а серед них громадські активісти та сільські голови з Олександрійського району, виступили президент «Інституту соціокультурного менеджменту» Лев Абрамов та регіональний консультант з місцевого економічного розвитку у Кіровоградській області Леонід Жовтило.

В процесі обговорення згадали новостворену Приютівську об’єднану територіальну громаду, яку на заході представляли сільська голова Головківки Тетяна Кузьменко та селищна голова Приютівки Вікторія Лисенко. Так, були озвучені пропозиції щодо розвитку ОТГ і перспектив її економічного розвитку. Крім цього, значну увагу приділили питанням підтримки бізнесу, енергоефективності, а також написанню заявок на отримання грантових коштів.

Під час круглого столу експерти зазначили про можливість провести додаткове навчання в окремих громадах, де виявлять бажання.