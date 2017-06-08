На Олександрійщині продовжують створювати опорні школи

Зокрема проект про об’єднання навчальних закладів селища Нова Прага в одне навчально-виховне об’єднання опубліковано на сайті Олександрійської районної ради. Відповідно до нього три загальноосвітні школи селища та місцевий будинок дитячої та юнацької творчості утворять НВО на базі Новопразького НВК, який і пропонується зробити опорною школою.

Окрім цього на базі опорної школи за проектом будуть створені дві філії на основі колишніх шкіл, якщо рішення буде прийняте. Щоправда, як юридична особа буде існувати лише опорна школа, інші ж знаходитимуться в підпорядкуванні. Не відомою поки залишається доля Новопразького будинку дитячої та юнацької творчості, адже в проекті рішення є лише ліквідація, але поки не йдеться про реорганізацію чи хоча б створення філії на базі закладу.

За проектом рішення пропонується попередити працівників навчальних закладів про наступне вивільнення та вирішити питання щодо їх працевлаштування в закладах системи освіти району згідно з чинним законодавством України.