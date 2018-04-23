На Олександрійщині проходить Фестиваль хореографічного мистецтва “Сонячні танці”

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Минулої суботи, 21 травня,  в Олександрійському районному будинку культури відбувся ХІІ Відкритий Регіональний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва “СОНЯЧНІ ТАНЦІ-2018″(відбірковий тур).

З вітальним словом на початку заходу до усіх присутніх звернулася начальник відділу культури і туризму Олександрійської районної державної адміністрації Антоніна Пилипенко, побажавши успіхів учасникам.

Загалом у фестивалі приймали участь п’ятнадцять колективів з Олександрії та Олександрійського району, двадцять одна  група та двісті п’ятнадцять танцюристів.

Оцінювали виступи конкурсантів журі у складі:

Голова журі – хореограф, завідуюча відділом дозвілля та роботи з молоддю Знам’янського міського палацу культури, директор регіонального національного конкурсу міні-міс , міні-містер Кіровоградщини Вікторія Кравченко.

Члени журі: – екс-артист Заслуженого ансамблю народного танцю «Ятрань» Василь Гейко, екс-методист з хореографічного жанру Олександрійського РБК Євгеній Долбін та секретар журі – голова Олександрійської районної організації профспілки працівників культури Віта Войтенко.

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Відбірковий тур фестивалю тривав близько трьох годин, за підсумками якого журі визначили місця колективам у різних категоріях:

міні категорія 4-6 років:

– хореографічний колектив «Авантюрин» група «Горошки» Олександрійський РБК, керівник Наталія Козинець в сучасній та народній хореографії, дипломи І ступеню

– Театр танцю «Street Ballet» м. Олександрія, керівник Ліна Касеєва в сучасній хореографії, диплом І ступеню.

І категорія 6-9 років:

Хореографічний колектив сучасного танцю «Sten Deep» сел. Олександрійське,   керівник Артем Завадський, диплом І ступеню.

– Театр танцю «Street Ballet» м. Олександрія керівник Ліна Касеєва в сучасній хореографії, диплом ІІ ступеню.

Хореографічний колектив «Невгамовні» група «Тік так» Новопразького сільського будинку культури №1 Артем Завадський, диплом ІІ ступеню.

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-Хореографічний колектив сучасного танцю «Силует» м. Олександрія, керівник Олена Васільєва, диплом ІІІ ступеню.

ІІ  категорія 10-12 років:

Хореографічний колектив сучасного танцю «Vital Dance» с. Олександрійське, керівник Артем Завадський, диплом І ступеню.

ІІІ  категорія 13-15 років:

– Хореографічний колектив сучасного танцю «Капріз» ЦДЮТ ім. Шакала м. Олександрія, керівник Наталія Труш, диплом І ступеню в народній хореографії.

-Хореографічний колектив «Невгамовні» група «Dance Forward» Новопразького сільського будинку культури №1, керівник Артем Завадський, диплом І ступеню.

– Хореографічний колектив «Азарт» Червонокам’янського сільського будинку культури, керівник Олена Осипенко, диплом І ступеню.

-Хореографічний колектив «Furor» Косівського сільського будинку культури, керівник  Олена Вакуленко, диплом ІІ ступеню.

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Хореографічний колектив «Ніка» Протопопівського сільського будинку культури, керівник Марія Івлєва, диплом ІІІ ступеню.

V   категорія  мішана:

Хореографічний колектив «Азарт» Червонокам’янського сільського будинку культури, керівник Олена Осипенко, диплом І ступеню, народна хореографія.

 -Хореографічний колектив «Авантюрин» група «Карандаші» Олександрійський РБК, керівник Наталія Козинець мішана категорія в народній хореографії, диплом ІІ ступеню, в сучасній хореографії диплом І ступеню.

-Хореографічний колектив естрадного танцю «Віночок» Березівського сільського будинку культури, керівник Юлія Посмітна диплом, ІІ ступеню, сучасна хореографія.

Хореографічний колектив «Радість» Попельнастівського сільського будинку культури,  керівник Тетяна Білик, диплом ІІІ ступеню, народна хореографія.

-Хореографічний колектив «Сяйво» Олександрівського сільського будинку культури , керівник Наталія Гаврилець, диплом ІІІ ступеню, сучасна хореографія.

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