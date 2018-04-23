На Олександрійщині проходить Фестиваль хореографічного мистецтва “Сонячні танці”

Минулої суботи, 21 травня, в Олександрійському районному будинку культури відбувся ХІІ Відкритий Регіональний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва “СОНЯЧНІ ТАНЦІ-2018″(відбірковий тур).

З вітальним словом на початку заходу до усіх присутніх звернулася начальник відділу культури і туризму Олександрійської районної державної адміністрації Антоніна Пилипенко, побажавши успіхів учасникам.

Загалом у фестивалі приймали участь п’ятнадцять колективів з Олександрії та Олександрійського району, двадцять одна група та двісті п’ятнадцять танцюристів.

Оцінювали виступи конкурсантів журі у складі:

Голова журі – хореограф, завідуюча відділом дозвілля та роботи з молоддю Знам’янського міського палацу культури, директор регіонального національного конкурсу міні-міс , міні-містер Кіровоградщини Вікторія Кравченко.

Члени журі: – екс-артист Заслуженого ансамблю народного танцю «Ятрань» Василь Гейко, екс-методист з хореографічного жанру Олександрійського РБК Євгеній Долбін та секретар журі – голова Олександрійської районної організації профспілки працівників культури Віта Войтенко.

Відбірковий тур фестивалю тривав близько трьох годин, за підсумками якого журі визначили місця колективам у різних категоріях:

міні категорія 4-6 років:

– хореографічний колектив «Авантюрин» група «Горошки» Олександрійський РБК, керівник Наталія Козинець в сучасній та народній хореографії, дипломи І ступеню

– Театр танцю «Street Ballet» м. Олександрія, керівник Ліна Касеєва в сучасній хореографії, диплом І ступеню.

І категорія 6-9 років:

– Хореографічний колектив сучасного танцю «Sten Deep» сел. Олександрійське, керівник Артем Завадський, диплом І ступеню.

– Театр танцю «Street Ballet» м. Олександрія керівник Ліна Касеєва в сучасній хореографії, диплом ІІ ступеню.

– Хореографічний колектив «Невгамовні» група «Тік так» Новопразького сільського будинку культури №1 Артем Завадський, диплом ІІ ступеню.

-Хореографічний колектив сучасного танцю «Силует» м. Олександрія, керівник Олена Васільєва, диплом ІІІ ступеню.

ІІ категорія 10-12 років:

Хореографічний колектив сучасного танцю «Vital Dance» с. Олександрійське, керівник Артем Завадський, диплом І ступеню.

ІІІ категорія 13-15 років:

– Хореографічний колектив сучасного танцю «Капріз» ЦДЮТ ім. Шакала м. Олександрія, керівник Наталія Труш, диплом І ступеню в народній хореографії.

-Хореографічний колектив «Невгамовні» група «Dance Forward» Новопразького сільського будинку культури №1, керівник Артем Завадський, диплом І ступеню.

– Хореографічний колектив «Азарт» Червонокам’янського сільського будинку культури, керівник Олена Осипенко, диплом І ступеню.

-Хореографічний колектив «Furor» Косівського сільського будинку культури, керівник Олена Вакуленко, диплом ІІ ступеню.

– Хореографічний колектив «Ніка» Протопопівського сільського будинку культури, керівник Марія Івлєва, диплом ІІІ ступеню.

V категорія мішана:

–Хореографічний колектив «Азарт» Червонокам’янського сільського будинку культури, керівник Олена Осипенко, диплом І ступеню, народна хореографія.

-Хореографічний колектив «Авантюрин» група «Карандаші» Олександрійський РБК, керівник Наталія Козинець мішана категорія в народній хореографії, диплом ІІ ступеню, в сучасній хореографії диплом І ступеню.

-Хореографічний колектив естрадного танцю «Віночок» Березівського сільського будинку культури, керівник Юлія Посмітна диплом, ІІ ступеню, сучасна хореографія.

– Хореографічний колектив «Радість» Попельнастівського сільського будинку культури, керівник Тетяна Білик, диплом ІІІ ступеню, народна хореографія.

-Хореографічний колектив «Сяйво» Олександрівського сільського будинку культури , керівник Наталія Гаврилець, диплом ІІІ ступеню, сучасна хореографія.