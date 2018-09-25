На Олександрійщині проходить Першість Кіровоградської області з футболу

Ось нарешті стартувала довгоочікувана Першість Кіровоградської області з футболу серед дитячо-юнацьких команд ДЮСШ, ДЮФК та ФК сезону 2018/2019р. ДЮСШ «Колос» (Олександрійський район) приймає участь двома віковими групами юнаки 2006 року та 2007 року народження.

Першими стартували юні футболісти 2006 р. н. виїзною грою с однолітками з команди ДЮСШ «Інгулець» смт. Петрово, гра проходила в с. Володимирівка Петрівського району. Команда була представлена футболістами відділень смт. Приютівка, смт. Нова Прага та с. Головківка та с. Косівка. Гра проходила в рівній боротьбі, безліч чудових моментів не реалізували як і наші хлопці так і суперники, надійно грали воротарі обох команд. Але на жаль футболісти з ДЮСШ «Колос» мінімально поступилися з різницею в один м’яч. Рахунок матчу 3 – 2 на користь ДЮСШ «Інгулець». Голами в ворота суперника відзначився дублем Кочин Артем (смт. Приютівка тренер Дюшко С.О.)

В цій грі з найкращої сторони проявили себе, Рус Василь (смт. Нова Прага – тренер Великий М.В.), Логачов Даніїл (с. Головківка тренер Голосенко А.В.).