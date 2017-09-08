На Олександрійщині пройде «Гарбуз-Fest»

17-го вересня, у центрі Приютівки на спортивному майданчику біля Користівської школи відбудеться перший на Олександрійщині фестиваль «Гарбуз-Fest».

Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила Приютівський селищний голова Вікторія Лисенко.

Гостей фестивалю розважатимуть кращі творчі колективи району, клуб бойових мистецтв «Спарта 17» та спортсмени із «Сильної Олександрійщини». Окрім цього, на всіх присутніх чекає виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, різноманітні конкурси та «Гарбузові забави», найсмачніші страви української кухні та незвичайні гарбузові смаколики, змагання «Гарбузові перегони» і «Гарбузові скульптури», тематичний фотоконкурс «Пан, Пані Осінь та Гарбуз-карапуз» та багато іншого.