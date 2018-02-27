На Олександрійщині пройшли змагання з футзалу

18 лютого на стадіоні «Олімп» громадська організація «ФФОР» спільно з відділом освіти РДА та ДЮСШ «Колос» провели зональні змагання з футзалу «Шкільна футзальна ліга України» 2018 року серед юнаків 2006 року народження. У змаганнях брали участь 8 футбольних команд навчальних закладів Олександрійського району – Головківський НВК, Цукрозаводський НВК, Косівське НВО, Червонокам’янське НВО, Войнівська ЗШ, Новосенівський НВК, Користівська ЗШ, Новопразький НВК.

Про це Голосу Громади розповів директор ДЮСШ “Колос” Юрій Котов.

Запекла боротьба розпочалась з перших хвилин змагань. Юнаки демонстрували набуті технічні та тактичні навички. Звісно не все їм вдавалося, та бажання перемоги було велике у кожної команди. Змагання з футзалу пройшли цікаво і з великою емоційною напругою. Кожній команді була надана можливість помірятись силою з усіма суперниками. Результат ігор було неможливо передбачити. Основна боротьба точилася між командами Червонокам’янського НВО, Новопразького НВК, Головківського НВК та Користівської ЗШ. Але команди Войнівської ЗШ, Новосенівського НВК, Косівського НВО та Цукрозаводського НВК в окремих іграх також показували достойні гру та давали відсіч лідерам турніру.

В напруженій боротьбі переможцем змагань стала команда Користівської ЗШ, команда Червонокам’янське НВО виборола – ІІ місце, ІІІ місце – зайняла команда Новопразького НВК.

Команда переможець та призери зональних змагань з футзалу – «Шкільна футзальна ліга України» були нагороджені медалями та дипломами відповідних ступенів і футбольними м’ячами від федерації футболу Олександрійського району.

Команда Користівської ЗШ буде представляти Олександрійський район на обласних змаганнях у м. Світловодську в березні цього року.

Організатори та учасники висловлюють подяку Президенту ФК «Олександрія» Кузьменку С.А. та директору ФК «Олександрія» Кітаєву Д.С. за наданий спортивний зал «Олімп».