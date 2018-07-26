На Олександрійщині пройшов «День поля»

Сьогодні, 26 липня, на базі ТОВ «Степ» в селі Куколівка пройшов «День поля», в рамках якого присутні ознайомились з новими гібридами соняшнику та кукурудзи від компанії «Євраліс Семенс», системою захисту від компанії «BASF» та системою живлення від компанії «ЕНЗІМ». Крім цього була продемонстрована сільськогосподарська техніка від компанії «KUHN».

В заході взяли участь депутати Олександрійської міської ради фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Ярослав Мацак, Микола Острівний та Віталій Заріцький, який є регіональним представником торгового дому «Насіння», що являється флагманом з продажу засобів захисту рослин та насіння.

Окрім безпосередньо представленних агроновинок сезону на присутніх чекали виступи козаків, тематично оформлена фотозона, метання ножів. Крім цього усі охочі мали змогу постріляти з лука і арбалету та поспілкуватися в товариській атмосфері однодумців.

Зазначимо, що ТОВ «Євраліс Семенс Україна» займається реалізацією насіння кукурудзи, соняшника, сої, сорго та озимого ріпаку. Для вирощування насіння вказаних культур в компанії створений вертикально-інтегрований виробничий цикл насіння: польове виробництво, доробка і кондиціонування насіння на заводі в Черкаській області.