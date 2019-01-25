На Олександрійщині проведуть капітальний ремонт загальних доріг місцевого значення

На Олександрійщині у найближчі роки проведуть капітальні ремонти доріг загального користування місцевого значення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

На засіданні Ради регіонального розвитку району перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль повідомив, що у 2020 році здійснять капремонт доріг, які сполучають населені пункти Щасливе – ст. Щаслива, Травневе – Михайлівка, Добра Надія-Медове, автомобільна дорога «Олександрія Полтава» – Недогарки.