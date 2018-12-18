На Олександрійщині провели заходи щодо профілактики та боротьби захворювання на сказ у тварин

Днями відбулася нарада за участі першого заступника голови районної державної адміністрації Юрія Коваля, голови президії Олександрійської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок Володимира Гордовиго, в.о. начальника Олександрійської міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби Галини Живанової та спеціалістів ветеринарної медицини Держпродспоживслужби з питання епізоотичної ситуації щодо захворювання тварин на сказ.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління держпродспоживслужби.

Начальник Олександрійського районного управління Держпродспоживслужби в області Станіслав Лум’яник зазначив, що червона лисиця є основним носієм захворювання, яка заражає бродячих тварин, а ті потім переносять збудник до домогосподарств.

З метою недопущення поширення захворювання з 18 жовтня по 14 листопада в Олександрійському районі було проведено вакцинацію диких м’ясоїдних тварин та регулярно проводяться й інші профілактичні заходи.

Для власників домашніх улюбленців потрібно робити щеплення щорічно починаючи з 3-місячного віку.

Вакцина проти сказу є безкоштовною, за виключенням необхідних витратних матеріалів (шприц тощо).