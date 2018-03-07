На Олександрійщині привітали жінок з наступаючим святом

Напередодні Міжнародного жіночого дня в Олександрійському районному будинку культури вітали жінок.

Урочисті заходи розпочалися з привітання голови Олександрійської РДА Богдана Курупа. Богдан Анатолійович привітав усіх жінок з наступаючим святом, побажав радості, кохання та тепла. Особливі слова вдячності та глибокої шани очільник району висловив на адресу матерів, подякувавши їм за підтримку та безкорисливу любов. До вітальних слів приєдналася і голова районної ради Ольга Коріненко, побажавши усім жінкам та їх родинам сімейного затишку, злагоди та кохання. Після чого більше п’ятидесяти жінок різних професій та галузей народного господарства району нагородили грамотами та грошовими преміями Олександрійської районної державної адміністрації та Олександрійської районної ради.

Після офіційної частини на жіночу аудиторію чекала цікава концертна програма творчого колективу Олександрійського районного будинку культури.