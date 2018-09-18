На Олександрійщині роботодавці пропонують 14 вакансій для людей з інвалідністю

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При бажанні навіть людина з інвалідністю може знайти собі роботу. Роботодавці Олександрійського району пропонують 14 вакансій для громадян з обмеженими можливостями, повідомляє Кіровоградський обласний центр зайнятості.

Адже, можливість здійснювати трудову діяльність це реалізація власних здібностей та  можливість забезпечити своє існування.

Олександрійський міськрайонний центр зайнятості пропонує такі вакансії:

  • Двірник (зп 3 723,00 грн) КП «Благоустрій»
  • Робітник з благоустрою (зп 3 900,00 грн) КП «Благоустрій»
  • Озеленювач ( зп 3 723,00 грн) КП «Благоустрій»
  • Мийник посуду (зп 3 730,00грн) ПП Кузнецова Влада Іванівна.
  • Завідувач лабораторії (освіта,3 вакансії), (зп 4 800,00 грн) ДВНЗ «Олександрійський політехнічний коледж»
  • Підсобний робітник ( зп 3 723,00грн) та інженер з комп’ютерних систем ( зп 3 723,00 грн) ТОВ «Олександрійські Лазерні Технології».
  • Лікар-стоматолог  (зп 3 723,00 грн)  МКЛПУ – стоматполіклініка.
  • Токар-розточувальник ( зп 4 000,00 грн) – ТОВ «ОЗПТУ».
  • Менеджер (управитель) з маркетингу( зп 3 723,00 грн) -ТОВ «Олександрійська машинобудівна група».
  • Методист культурно-освітнього закладу ( зп 3 723,00 грн) Олександрійський РБК.
  • Механік ( зп 3 723,00 грн)  ФГ «АГРОРОС».
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За детальною інформацією потрібно звертатися до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.інфомує Голос громади з посиланням на сайт Олександрійські новини.

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