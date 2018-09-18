На Олександрійщині роботодавці пропонують 14 вакансій для людей з інвалідністю

При бажанні навіть людина з інвалідністю може знайти собі роботу. Роботодавці Олександрійського району пропонують 14 вакансій для громадян з обмеженими можливостями, повідомляє Кіровоградський обласний центр зайнятості.
Адже, можливість здійснювати трудову діяльність це реалізація власних здібностей та можливість забезпечити своє існування.
Олександрійський міськрайонний центр зайнятості пропонує такі вакансії:
- Двірник (зп 3 723,00 грн) КП «Благоустрій»
- Робітник з благоустрою (зп 3 900,00 грн) КП «Благоустрій»
- Озеленювач ( зп 3 723,00 грн) КП «Благоустрій»
- Мийник посуду (зп 3 730,00грн) ПП Кузнецова Влада Іванівна.
- Завідувач лабораторії (освіта,3 вакансії), (зп 4 800,00 грн) ДВНЗ «Олександрійський політехнічний коледж»
- Підсобний робітник ( зп 3 723,00грн) та інженер з комп’ютерних систем ( зп 3 723,00 грн) ТОВ «Олександрійські Лазерні Технології».
- Лікар-стоматолог (зп 3 723,00 грн) МКЛПУ – стоматполіклініка.
- Токар-розточувальник ( зп 4 000,00 грн) – ТОВ «ОЗПТУ».
- Менеджер (управитель) з маркетингу( зп 3 723,00 грн) -ТОВ «Олександрійська машинобудівна група».
- Методист культурно-освітнього закладу ( зп 3 723,00 грн) Олександрійський РБК.
- Механік ( зп 3 723,00 грн) ФГ «АГРОРОС».
За детальною інформацією потрібно звертатися до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.інфомує Голос громади з посиланням на сайт Олександрійські новини.