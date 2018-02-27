В неділю, 25 лютого, на манежі КСК «Олімп» відбулися фінальні матчі на кубок міста Олександрії з міні-футболу, присвячені пам’яті О. Грінера, а також фінальні матчі на кубок Олександрійського району на приз ТОВ «УкрАгроКом».

Так, у фінальному матчі за кубок О. Грінера зійшлися дві олександрійські команди «Шляховик» та «Альянс». В результаті напруженої боротьби перемогу здобули гравці «Шляховика», друге місце відповідно посіли гравці команди «Альянс». В боротьбі за третє місце зустрілись дві команди з Олександрійського району ­ команда «Агродар» з села Березівка та команда «Украгроком» з Головківки.

В той же час в кубку Олександрійського району з міні-футболу на приз ТОВ «УкрАгроКом» перемогу здобула команда «Головківка» з однойменного населеного пункту Олександрійщини, обігравши команду «Гвардієць», що представляє частину 2269 Національної гвардії України.

За третє місце боролися команди «Арсенал» з Недогарок та «Метеор» з селища Олександрійського, які і вибороли перемогу в матчі та почесне третє місце.