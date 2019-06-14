На Олександрійщині «розквітла» операція «Мак-2019»

На території Олександрійського району проводиться комплекс оперативно – профілактичних заходів під умовною назвою «Мак-2019», повідомляє «Голос Громади».

Як поінформував начальник Олександрійського районного відділу Національної поліції Віталій Кравцов на засіданні в Олександрійській районній раді, ці заходи проводяться згідно з однойменною всеукраїнською оперативно-профілактичною операцією з метою виявлення і знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель і запобіганню їхньому розповсюдженню.

За словами керівника, незаконні посіви нарковмісних рослин можуть бути як на бездоглядних земельних ділянках та пустирях, так і на оброблених полях фермерських господарств, де винахідливі наркоділки «місцевого покрою» примудряються таємно підсівати мак і коноплю у міжряддях культурних сільськогосподарських рослин. У зв`язку з цим районна поліція надіслала керівникам фермерських господарств відповідні листи з проханням пильнувати свої угіддя. А в разі виявлення незаконних плантацій наркозілля Віталій Кравцов звернувся через ЗМІ до жителів району повідомляти про них поліцію. У свою чергу, працівники поліції, в тому числі і її дільничні офіцери здійснюватимуть подворові обходи домогосподарств жителів району та оглядатимуть їх щодо можливих незаконних посівів і навіть облітатимуть поля району на гелікоптерах спільно з військовослужбовцями місцевого підрозділу Національної гвардії.

Як відомо, погода весни і початку літа цього року виявилася сприятливою для популяції дикого маку, квіти якого зараз можна побачити буквально повсюди. Відповідне запитання було адресоване керівнику: що з цим робити?

Начальник районної поліції заспокоїв: дикоростучий та декоративний мак не є нарковмісним, отож небезпеки він не несе. Опій містять окремі сорти маку. Операція «Мак-2019» триватиме до осені цього року.

Для довідки.

Адміністративна відповідальність

Незаконний посів та вирощування снотворного маку в кількості до 100 рослин чи конопель в кількості до 10 рослин – підстава для притягнення по ст.106-2 КУпАП (штраф до 1700 гривень з конфіскацією незаконно вирощуваних нарковмісних рослин).

Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки, а також невжиття землекористувачами, землевласниками на закріплених за ними земельних ділянках заходів щодо знищення дикорослих конопель чи снотворного маку – підстава для притягнення по ст.106-1 КУпАП (штраф на громадян – до 510 гривень, а на посадових осіб до 1190 гривень).

Кримінальна відповідальність

Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від 100 до 500 рослин чи конопель у кількості від 10 до 50 рослин – караються штрафом від 1700 до 8500 гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років (ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України).

Окрім того, незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за наркозлочини, або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель у кількості 500 і більше рослин – караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років (ч. 2 ст. 310 КК України).