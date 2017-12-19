На Олександрійщині розпочався чемпіонат з міні-футболу

Минулої неділі, 17 грудня, розпочався чемпіонат Олександрійського району з міні-футболу на приз ТОВ «УкрАгроКом», в якому взяли участь команди: “Головківка” (с. Головківка), “Метеор” (смт. Олександрійське), “Ковчег” (м. Олександрія), “Протопопівка” (с. Протопопівка), “Олімпік” (с. Андріївка), Олімп (Андріївка), “Престиж” (м. Олександрія), “Арсенал” (с. Недогарки), “ЕММ” (м. Олександрія), “Скіф” (с. Дівоче Поле), “Бутівське” (с. Бутівське), “Гвардієць” (м. Олександрія).
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За підсумками першого туру змагань маємо такі результати:
Група А: “Головківка – Бутівське” – 7:6, “Ковчег – ЄММ” – 10:2, “Олімпік – Престиж” – 1:1 (1-2).
Група В: “Метеор – Гвардієць” – 2:3, “Протопопівка – Скіф” – 8:3, “Олімп – Арсенал” – 1:3.