Відповідна інформація розміщена на сайті системи електронних торгів арештованим майном. На торги виставлено житлові та нежитлові приміщення в Олександрії та в Олександрійському районі.

Зокрема, в місті на продаж виставлені два нежитлових приміщення – магазину промислових та продовольчих товарів, після реконструкції квартири № 4 за адресою вулиця 6-го Грудня, будинок 133, а також приміщення перукарні після реконструкції квартири № 52, будинку 55 по вулиці Козацькій. Окрім цього є на торгах лоти житлових приміщень. Це двокімнатна квартира, розташована на першому поверсі чотирьохповерхового будинку по вулиці Бульварній.

Наявні також лоти в системі електронних торгів і в Олександрійському районі, зокрема в найбільшому населеному пункті району селищі Нова Прага, де на продаж виставлено двокімнатну квартиру та нежитлове приміщення.

Зазначимо, що всі зазначені об’єкти є предметами іпотеки та виставлені на торги, що відбудуться в червня через систему СЕТАМ.