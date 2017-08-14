На Олександрійщині рятувальники двічі боролися з вогнем

11-го серпня рятувальникам 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії довелось двічі виїжджати на виклик для гасіння пожеж сухої трави.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС у Кіровоградській області.

У Новій Празі по вул. Григорівській спалахнула споруда та 300 кв. м сухої трави. До припинення пожежі була залучена селищна пожежна команда.

Незабаром у м.Олександрія по вул. Островського зайнялося сміття та суха страва. Пожежа охопила близько 2500 кв. м.

Служба порятунку закликає усіх громадян бути обережними у поводженні з вогнем, особливо поки триває період високої пожежної небезпеки. Не кидайте непогашені недопалки, утримайтесь від розпалювання багать, дотримуйтесь правил безпеки при проведенні зварювальних робіт, слідкуйте, щоб діти не мали доступу до сірників та легкозаймистих речовин і матеріалів.