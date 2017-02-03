Нещодавно на сайті Головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області з’явилось повідомлення про набір на вакантні посади. Є цікаві пропозиції і для мешканців Олександрійщини. Це, зокрема, два вакантних місця для державних виконавців Олександрійського міськрайонного відділу державної виконавчої служби.

Також запрошують на тимчасові вакансії провідного спеціаліста Олександрійського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану (тимчасово до 05.05.2017) та державного виконавця Олександрійського міськрайонного відділу державної виконавчої служби (тимчасово до 28.10.2018).

Головні вимоги до працівників: вища освіта ступеню молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальності “Правознавство” , “Право” або “Міжнародне право”. Також обов’язковим критерієм є знання державної мови та вільне володіння нею, знання законодавства та достатній рівень володіння персональним комп’ютером.

Строк подачі документів для участі у конкурсі становить 15 днів з 01 до 15 лютого за адресою: вул. Дворцова, 6/7, каб. 110.

За додатковою інформацією можна звертатись за телефоном: (0522)-35-66-47.