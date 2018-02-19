Не лише в Олександрії святкували Масляну, а й в різних населених пунктах Олександрійського району пройшли цікаві святкові заходи, пов’язані з цим веселим святом, яке передує Великому посту.

Так в суботу, 17 лютого, в центрі селища Нова Прага Олександрійського району на присутніх, яких зібралося того дня чимало, очікувала насичена концертна програма від Новопразької музичної школи, місцевих будинків культури та гостей з села Шарівки.

Проте не лише концертом відзначали новопражці Масляну. Млинці зі сметаною, медом, маком, сиром, млинці шоколадні, медові, були навіть ляльки одягнені в одяг із млинців – всі ці смаколики були присутні на столах новопражців, які змагалися між собою кращого столу. Крім цього, були й інші страви української традиційної кухні. Все це громадськості та журі представили колективи місцевих установ, організації та небайдужі мешканці.

За рішенням журі у складі селищного голови Ольги Горбенко, заступника селищного голови Миколи Бугайова, Вікторії Ходи та Анастасії Орлової перемогу в конкурсі на краще оформлення столу з млинцями здобув колектив Новопразької загальноосвітньої школи інтернат. І тражиційно, після святкового хороводу, відбулося спалення опудала Масляної.

Фото М.Бугайова.