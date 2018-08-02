На Олександрійщині сталося вбивство

31 липня, в селищі Нова Прага, на одній з вулиць селища місцеві мешканці виявили тіло з численними ушкодженнями та повідомили про “знахідку” до поліції. Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Потерпілим виявився 40-річний чоловік, на тілі якого були явні ознаки насильницької смерті.

Працівники поліції провели огляд місця злочину та опитали свідків. Як виявилось тілесні ушкодження потерпілий отримав під час бійки. Згодом правоохоронці встановили особу підозрюваного, та знайшли його в покинутому будинку, в якому він переховувався.

Наразі триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за статтею Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». За скоєне особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.