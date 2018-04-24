На Олександрійщині стартували військово-польові навчання

Сьогодні, 24 квітня, в Олександрійському районі стартували військово-польові збори серед учнів старших класів шкіл Олександрійщини.

Перед присутніми виступили перший заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Юрій Коваль та голова Олександрійської районної ради ветеранів Олександр Голуб.

Зазначимо, що військово-польові навчання триватимуть включно з 24 квітня до 26 квітня, та включають в себе профорієнтаційні заходи, заняття на місцях постійної дислокації військ на територіях підшефних військових частин, демонстрація військового обладнання та озброєння, техніки та малих літальних апаратів.