На Олександрійщині стартував сезон жнив!

Управління агропромислового розвитку повідомляє, що відучора на Олександрійщині розпочали збір ранніх зернових та зернобобових культур.

За оперативною інформацією в Олександрійському районі всього підлягає до збирання ранніх зернових і зернобобових сільськогосподарських культур 41807 га.

З них озимої пшениці – 31982 га, озимого ячменю – 2667 га, ярого ячменю – 3923 га, гороху – 3110 га, вівса – 40 га, озимого жита – 5 га, ярої пшениці – 80 га. Крім того, ріпаку – 4452 га.

За інформацією з сайту Олександрійської облдержадміністрації.