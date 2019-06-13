На Олександрійщині товариш по чарці викрав машину й встиг доїхати до найближчого паркану (ФОТО)

Пригода сталася вчора, 12 червня, пізно ввечері в селі Головківка Олександрійського району, повідомляє Голос Громади.

Після сумісного розпиття алкогольних напоїв й бувши на добрячому підпитку один з товаришів по чарці вирішив поганяти на автомобілі ВАЗ-2101 іншого учасника посиденьок.

Ключі знаходилися в салоні авто, тож викрадачеві не склало особливих труднощів завести транспортний засіб й поїхати. Але їхати довго не довелося… Давши газу нетверезий порушник не встиг викрутити кермо й з усієї сили в’їхав у найближчий паркан сусідів, який став на перешкоді керманича.

Наряд поліції, що прибув на місце інциденту, склав протокол на горе-водія.