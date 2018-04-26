На Олександрійщині триває олімпіада “Колос”

Минулими вихідними, 21 квітня, у с. Головківка збірна команда ДЮСШ «Колос» з футболу приймала участь у змаганнях в заліку обласної Спартакіади серед районних ДЮСШ під гаслом «Хто ти, майбутній олімпієць?»

В змаганнях брали участь юнаки 2002-2003 років народження спортивних шкіл з чотирьох районів Онуфріївського, Знам’янського, Новгородківського та Олександрійського.

Про це розповів директор ДЮСШ “Колос” Юрій Котов.

Збірна команда ДЮСШ «Колос» з футболу представлена гравцями відділень з сел Головківка, Новоселівка, Косівка та селищ Нова Прага і Приютівка.

Всі зустрічі зі своїми суперниками наші земляки провели без поразок і одержали такі результати: ДЮСШ «Колос» – ДЮСШ «Юність» смт. Онуфріївка 2:2, ДЮСШ «Колос» – ДЮСШ м. Знам’янка 2:1, ДЮСШ «Колос» смт. Новгородки 0:2 на нашу користь .

Таким чином за результатами ігор вихованці ДЮСШ «Колос» набрали 9 очок, що дало їм можливість стати першими.

За підсумками ігор кращі технічні навички продемонстрували: Нижник Ілля, Турчан Богдан (с. Новоселівка тренер Губа В.Л.), Ужовський Андрій (смт. Приютівка тренер Дюшко С.О.), Маловик Тимофій (сел. Нова Прага тренер Великий М.В.) Кобцев Артем (с. Косівка тренер Решетняк К.А.).

Дирекція і батьківський комітет ДЮСШ «Колос» висловлює подяку голові Олександрійської районної державної адміністрації Курупу Б.А. за постійну турботу і піклування сьогодення районної спортивної школи «Колос».