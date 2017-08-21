На Олександрійщині центр зайнятості активно співпрацює з роботодавцями

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Основним завданням служби зайнятості області є налагодження ефективної співпраці з роботодавцями, адже саме від них залежить ситуація на місцевому ринку праці та рівень зайнятості населення.

Основою конструктивного співробітництва служби зайнятості з роботодавцями є забезпечення підприємств якісною робочою силою та стимулювання роботодавців до працевлаштування безробітних громадян.

Про це повідомила начальник  відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості Н. Фоміна.

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Прикладом ефективного співробітництва Олександрійського міськрайонного центру зайнятості з роботодавцями району щодо працевлаштування громадян, які потребують додаткових соціальних гарантій, є багатовекторна співпраця з ТОВ «Олександрійська машинобудівна група», яке очолює Лазаренко Роман Васильович.

Підприємство працює з вересня 2015 року, його спеціалізація – механічне оброблення металевих виробів.

З центром зайнятості товариство пов’язують партнерські стосунки з перших днів роботи. Протягом минулого року  та семи місяців цього року на потребу роботодавця укомплектовано 32 вакансії, серед яких слюсарі з механо-складальних робіт, слюсарі з ремонту технологічного устаткування,  електрозварники ручного зварювання, інженерно-технічні працівники, підсобні робітники та ін.

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У вересні 2016 року безпосередньо  на виробництві проводився для безробітних День відкритих дверей, в рамках якого пройшла презентація підприємства, проведено екскурсію виробничими цехами, надавалась інформація про вільні робочі місця.

Товариство активно приймає участь в круглих столах, ділових зустрічах, ярмарках вакансій, часто звертається за консультаціями щодо  впровадження окремих норм законодавства про працю та зайнятість населення. Така співпраця  сприяє ефективному укомплектуванню підприємства кадрами та його розвитку.

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