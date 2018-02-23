Про підсумки соціального та економічного розвитку у 2017 році та плани на 2018 рік доповів голова Олександрійської райдержадміністрації Богдан Куруп на співбесіді, за участю заступників голови облдержадміністрації Андрія Коломійцева та Сергія Коваленка, в Кіровоградській ОДА. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Під час зустрічі було обговорено стратегії розвитку, реалізацію промислової продукції, а також ситуацію з доходами в Олександрійському районі.

Зазначимо, що валовий дохід зріс майже на 50 млн. грн. у 2017 році – порівняно з прибутками, які складають – 232,6 млн. грн. у 2016 році. В цілому, в економіку Олександрійського району у період з січня по вересень 2017 року надійшло 229,6 млн. грн. капітальних інвестицій.

Крім цього на Олександрійщині заплановано реалізувати три проекти регіонального розвитку на загальну суму 16,5 млн. грн. Не можна не відзначити, що в стадії реалізації перебувають два масштабні проекти – добудова зали фізкультурних та музичних занять до будівлі дитячого садка в селі Олександрівка, а також реконструкція Новопразького НВО. На сьогодні стан навчального закладу задовільний, адже було проведено ремонт системи опалення та розпочато ремонт покрівлі. Наразі, виділено кошти з державного та місцевого бюджетів сума яких складає понад 9,5 млн. грн.

Голова Олександрійської райдержадміністрації зазначив, що передбачено відкриття додаткових груп у дошкільних навчальних закладах, а також ремонти шкіл та дитячих садочків всього району.

Також відбулась співбесіда і з міським головою Олександрії Степаном Цапюком, під час якої очільник міста розповів про здобутки та плани в житті міста на наступний рік.