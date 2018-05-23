На Олександрійщині у новостворених громадах призначили дати перших сесій

Перша сесія в Приютівській об’єднаній територіальній громаді, головою якої було обрано Андрія Коломійцева, призначена на 31 травня на 10 годину. Засідання буде проводитися в Олександрійському районному будинку культури.

Днем пізніше, 1 червня, першу сесію призначено в Новопразькій об’єднаній територіальній громаді, головою якої за результатами виборів став Куруп Богдан Анатолійович. Засідання буде проводитися в Мізичній школі в с. Нова Прага о 10 годині ранку.

Традиційно сесії розпочнуться з оголошення головою ТВК результатів виборів – визнання повноважень селищних голів та депутатів, складання присяги. Після урочистої частини депутати розглянуть ряд важливих питань, зокрема, призначення секретарів ради, визначення виконання обов’язків старост. Розглянуть питання про виконком та постійні комісії.