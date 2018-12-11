На Олександрійщині у Войнівці відбулися громадські збори з обговоренням важливих питань для населення

0

Нещодавно в селі Войнівка, що входить до складу Приютівської громади відбулися громадські слухання за участі голови Приютівської ОТГ Андрія Коломійцева та в.о. старости Войнівського старостинського округу Михайла Ручйова.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської громади.

Під час зустрічі войнівчани обговорювали питання пасажирських перевезень за маршрутом «Олександрія – Войнівка» та дійшли до спільного порозуміння у ході дискусії з представником перевізника маршруту «Олександрія-Войнівка».

Читайте також:  До уваги користувачів житлової субсидії м. Олександрії!

Ще одне важливе питання для жителів села, яке обговорювалося на зустрічі було визначення причин заборгованості місцевого комунального підприємства «Войнівське». Однак, керівник підприємства Василь Грабенко так і не зміг конкретно пояснити, чому на даний період виник такий великий борг.

Після двогодинних обговорень Андрій Коломійцев запропонував зустрітися повторно через 2 місяці, на що громада відповіла згодою.

Читайте також:  «Фінальні» громадські слухання року відбулися в Олександрії

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ