На Олександрійщині у Войнівці відбулися громадські збори з обговоренням важливих питань для населення

Нещодавно в селі Войнівка, що входить до складу Приютівської громади відбулися громадські слухання за участі голови Приютівської ОТГ Андрія Коломійцева та в.о. старости Войнівського старостинського округу Михайла Ручйова.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської громади.

Під час зустрічі войнівчани обговорювали питання пасажирських перевезень за маршрутом «Олександрія – Войнівка» та дійшли до спільного порозуміння у ході дискусії з представником перевізника маршруту «Олександрія-Войнівка».

Ще одне важливе питання для жителів села, яке обговорювалося на зустрічі було визначення причин заборгованості місцевого комунального підприємства «Войнівське». Однак, керівник підприємства Василь Грабенко так і не зміг конкретно пояснити, чому на даний період виник такий великий борг.

Після двогодинних обговорень Андрій Коломійцев запропонував зустрітися повторно через 2 місяці, на що громада відповіла згодою.

