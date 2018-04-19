На Олександрійщині в Приютівській громаді висадили новий парк (ФОТО)

Декілька сотень саджанців дерев було висаджено в парковій зоні біля Приютівської селищної ради. До озеленення території долучилися школярі, працівники та голова Приютівської селищної ради Вікторія Лисенко. Взяли у руки лопати також і кандидати в депутати та кандидат на посаду селищного голови Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев та інші небайдужі мешканці Приютівської ОТГ.

Усі бажаючі мали змогу власноруч висадити саджанці берези, клену, липи та саджанці інших дерев. Долучилися до благородної справи й мешканці з інших населених пунктів Приютівської громади, принісши з собою саджанці сосни, які також були висаджені на території парку.

“Маємо надію, що усі деревця, висаджені сьогодні, приймуться і наші діти отримають чудовий парк. Сьогодні, коли в Україні, зокрема й в Кіровоградській області, випилюють та вирубують лісопосадки, тим самим знищуючи “легені” нашої планети, ми повинні своїми діями подавати дітям добрий приклад та прищеплювати їм любов до природи та навколишнього середовища”, – прокоментував свою участь в озелененні парку Андрій Коломійцев.

Поруч з парком учні Користівської школи також вирішили територію свого навчального закладу прикрасити кущами самшиту, березами та кленами. Діти із задоволенням дружно висаджували саджанці дерев, домовившись через десять років зустрітися біля рідної школи та подивитися на висаджені власноруч деревця та кущі. Крім цього, старшокласники пообіцяли щодня поливати та доглядати за деревцями.