На Олександрійщині в Приютівці працює мобільна медична консультація

З минулого тижня у Приютівській ОТГ в районі Цукрового заводу працює мобільна медична консультація. Жінки Приютівки, а також інших населених пунктів об’єднаної територіальної громади, котрі за результатами огляду у лікаря мають показання для проведення додаткового обстеження наразі мають можливість безкоштовно пройти комплексне обстеження за напрямками гінекологія, мамографія та ультразвукова діагностика.

Така акція безкоштовна для пацієнтів і проходить на території Приютівки вперше, проте є наміри проводити подібні заходи на постійній основі за наявності відповідного фінансування з бюджету. Наразі кошти на цю акцію були виділені з районного бюджету, у подальшому – з бюджету ОТГ.

“Нажаль, вік жінок, які піддані ризику онкозахворювання з кожним роком зменшується. Так на сьогодні вік скадає вже від 34-45 років, а для прикладу обстеження молочних залоз методом діагностики мамографією наразі проводять лише жінкам від 40 років”, – розповідає акушер Приютівської амбулаторії ЗПСМ Віта Нікітенко.

Тож завдяки такому обстеженню люди мають можливість на ранніх стадіях виявити захворювання та вчасно звернутися до відповідного лікувального закладу за медичною допомогою. “На сьогоднішній день вже обстежено 45 жінок, в декотрих із них виявлені захворювання ендокринної системи, зокрема, проблеми щитовидної залози, а також молочних залоз та інше”, – прокоментував завідувач Приютівської амбулаторії Андрій Данилюк.